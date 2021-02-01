СБУ заявила о связи украинских Telegram-каналов с российскими спецслужбами

Служба безопасности Украины заявила, что известные в стране Telegram-каналы связаны с с российскими спецслужбами. Об этом 1 февраля сообщает Gordonua.com.

В пресс-центре СБУ объявили, что раскрыта агентурная сеть российских спецслужб, которая пыталась влиять на ситуацию на Украине с помощью политических каналов в Telegram. Речь идет о таких каналах, как «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live» и «Херсон live».

По данным СБУ, сеть была создана сотрудниками 85 Главного центра специальной службы ГУ Генерального штаба ВС России. В нее вошли сепаратисты «русской весны» из Одессы и Харькова, которые сейчас проживают в Приднестровье.

«Главный менеджер» сети из Одессы объявлен в розыск. СБУ установила 50 заказчиков, которые перечисляли деньги за публикацию материалов. Кроме того, две участницы агентурной сети задержаны и подозреваются в государственной измене.