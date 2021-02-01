Психологія онлайн-казино та те, що робить їх такими популярними

Зацікавленість гравців в онлайн-казино зумовлена різними чинниками, які частково співпадають із причинами існування інтересу до наземних казино, а частково спричинені особливістю гри саме в інтернеті. Ми провели дослідження і з’ясували, яким чином онлайн заклади, що пропонують розваги в азартні ігри, приваблюють своїх відвідувачів.

Казино, як і будь-які заклади, що пропонують свої послуги в умовах конкуренції, стараються зацікавити своїм зовнішнім виглядом та переліком опцій, що можливо отримати саме в них. Зовнішній вигляд сайту, його яскраві або навпаки стримані барви — це те, що допомагає клієнту зорієнтуватися, на що саме можна сподіватися в плані розваг.

Інтуїтивно зрозуміла навігація дозволяє самотужки розібратися в списку ігор та бонусів і зрозуміти, як зв’язатися з командою техпідтримки. Таким чином онлайн-казино охоплює значний сектор тих гравців, які почуваються некомфортно у людних місцях або під час живого спілкування з дилером казино. Як свідчать дослідження, люди користуються послугами казино не тільки для яскравих емоцій, але й, в першу чергу, для розваги: існує значна частина відвідувачів, що просто отримує задоволення від гри і не потребують реакції інших людей на їхній виграш.

Антистрес та задоволення від процесу

Напруження, яке накопичується в людей у щоденному житті гравці знімають за рахунок розваг в онлайн-казино. Тож однобоке твердження про шкоду азартних ігор глибоко помилкове. Помірна залученість до проведення часу подібним чином приносить суттєву користь, що проявляється на психологічному рівні.

Якщо гравець контролює себе під час здійснення ставок й усвідомлює, що регулярний заробіток і виграш в казино — це різні речі, то припливу адреналіну під час ігрового процесу корисний: людина отримує відчуття збудження та радості одночасно. Захоплення під час процесу гри в карти чи ігрові автомати запускає процеси збудження центральної нервової системи, прискорюється серцевий ритм, одночасно починається вироблення різних гормонів — ендорфінів і стресових гормонів. Окрім адреналіну в кров потрапляють серотонін і дофамін. В результаті виникають відчуття задоволення і позитивний настрій.

Приємні враження приносять також бонусні пропозиції 777 Casino: бонуси бувають регулярними та одноразовими. Такі опції онлайн-казино дають клієнтові ще одну підставу переживати спектр приємних емоцій. Легке хвилювання, збудження і почуття радості, які переживають відвідувачі онлайн казино, посилюються в разі перемоги. Подібний стан радості та задоволення виникає, якщо якісно та натхненно виконувати фізичні вправи, а також під час отримання сексуального задоволення.

Тренування пам’яті та мислення

Гра в казино тренує розум, розвиває стресостійкість, пам’ять, нестандартність мислення. Дозовані гормональні викиди активізують роботу головного мозку. Як наслідок в людини тренуються когнітивні функції: впродовж різних ігрових комбінацій активно розвиваються пам’ять, увага, логічне мислення. Розвиток нестандартного мислення, створення власної ігрової стратегії, необхідність швидко приймати рішення — це те, що робить онлайн-казино такими популярними.

Комфортність дозованих азартних ігор

Людська психологія спрацьовує подібним чином у різних ситуаціях, і випадок з азартними іграми не виключення. Якщо чогось забагато — це приносить шкоду. Проблема наземних казино в тому, що перш ніж пограти, туди спочатку треба дістатися. Витрачається час на шлях до мети, а в деяких країнах для цього взагалі необхідно подолати сотні кілометрів. Коли людина зрештою потрапляє в офлайн-заклад, межі можливого і бажаного розмиваються. Онлайн-казино пропонують натомість доступність своїх послуг незалежно від часу та місця, а це значною мірою впливає на обдуманість ставок. Більше того, в ліцензованих онлайн-закладах ставки можна здійснювати, вносячи мізерний мінімальний депозит, що у випадку з наземними казино малоймовірно.

Таким чином зрозуміло, чому розваги в азартні ігри онлайн настільки популярні та поширені по всьому світу: цьому сприяють доступність, приємні враження від специфічних пропозицій на кшталт бонусів та акційних пропозицій, а також можливість зняти стрес, що накопичується в буденному житті.