Пентагон получит робокатера дальнего действия

LRUSV

Американская компания Metal Shark по заказу Морской пехоты США занялась разработкой робокатера LRUSV дальнего действия. Как сообщает Jane’s, соглашение с военными также предусматривает поставку судов обслуживания робокатеров, которые будут созданы на безе патрульных кораблей проекта 40 Defiant.

Сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой и производством робокатеров для военных. На флоте робокатера позволяют решать несколько задач, в числе которых — разведка и наблюдение и ретрансляция сигналов.

По условиям соглашения с Морской пехотой США, Metal Shark должна будет разработать робокатер, собрать демонстрационный образец и провести его испытания. Аппарат должен быть опционально управляемым, то есть быть способным действовать как автономно, так и с экипажем на борту.

Робокатер должен будет действовать за пределами видимости оператора. Кроме того, бортовое оборудование LRUSV должно позволять пяти робокатерам объединяться в группу для совместного решения задач. Длина LRUSV составит от 10,7 до 11,7 метра.