Названа причина возникновения пустыни Сахара

Международная группа ученых подтвердила, что большая часть пустыни Сахара несколько тысяч лет назад представляла собой покрытый растительностью ландшафт. Причиной появления самой крупной жаркой пустыни на Земле специалисты называют периодические климатические изменения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Исследователи проанализировали образцы отложений из Средиземного моря, возраст которых охватывает последние 160 тысяч лет, и смоделировали климатические изменения, происходящие в этот период. Слои ила на дне моря содержат остатки растений, произраставших на африканском континенте, а также раковины древних моллюсков, по которым можно реконструировать климатические условия в прошлом.

Оказалось, что небольшие сдвиги в орбите Земли, а также увеличение и уменьшение объема полярных ледяных щитов обусловили чередование влажных фаз с большим количеством осадков и длительными периодами засухи. Влажные периоды обычно длились пять тысяч лет, а плодородные условия охватывали территорию от Северной Африки до побережья Средиземного моря.

Изменения климата привели к резким изменениям в условиях жизни людей, что, вероятно, стало причиной больших миграций в районе Сахары.