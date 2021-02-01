Названа причина возникновения пустыни Сахара

Исследователи проанализировали образцы отложений из Средиземного моря, возраст которых охватывает последние 160 тысяч лет, и смоделировали климатические изменения, происходящие в этот период. Слои ила на дне моря содержат остатки растений, произраставших на африканском континенте, а также раковины древних моллюсков, по которым можно реконструировать климатические условия в прошлом.
Оказалось, что небольшие сдвиги в орбите Земли, а также увеличение и уменьшение объема полярных ледяных щитов обусловили чередование влажных фаз с большим количеством осадков и длительными периодами засухи. Влажные периоды обычно длились пять тысяч лет, а плодородные условия охватывали территорию от Северной Африки до побережья Средиземного моря.
Изменения климата привели к резким изменениям в условиях жизни людей, что, вероятно, стало причиной больших миграций в районе Сахары.
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