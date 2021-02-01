На смартфонах Samsung сломалась функция платежей

Пользователи новых смартфонов Samsung пожаловались на проблемы с обработкой бесконтактных платежей. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Журналисты ссылаются на обладателей телефонов флагманской серии Galaxy S21. Жалобы на устройства зафиксированы от проживающих в Великобритании и Италии потребителей. Согласно сообщениям, пользователи устройств столкнулись с проблемами во встроенной платежной системе Samsung Pay. По их словам, платежи посредством POS-терминалов и в интернете не проходят.

Также владельцы телефонов жалуются на то, что с момента выхода девайсов еще не получили ни одного апдейта, который бы исправил существующие ошибки. Специалисты полагают, что проблема связана с тем, что на сломанных устройствах неправильно выставлен регион. Например, у пользователей из Великобритании установлен регион EUX (European Union), тогда как должен быть BTU. В этой связи из соображений безопасности может не работать функция оплаты.

Один из читателей XDA Developers из Великобритании заявил, что локальный оператор сотовой связи предоставил ему обновление. Благодаря последнему удалось перенастроить смартфон на корректный регион. После этого аппарат получил обновление, также заработала система Samsung Pay.

На момент написания заметки Samsung не отреагировала на проблему.