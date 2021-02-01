Мила Кунис рассказала о жизни с мужем Эштоном Катчером и детьми на карантине: «Мы все созависимы»

37-летняя Мила Кунис дала редкое интервью, в котором рассказала и о своей семейной жизни во время карантина. Недавно актриса вместе со своим мужем, 42-летним Эштоном Катчером, снялась в рекламе Суперкубка, и, по признанию Милы, они недолго раздумывали над тем, чтобы принять приглашение на съемки.

Каждый раз, когда мне предлагали рекламу Суперкубка, то это всегда было про героиню, которая должна была быть едва одета на экране, а этот сценарий показался нам забавным.

Кроме того, тогда был карантин, и мы сидели с нашими детьми дома уже 9—12 месяцев на тот момент, и я подумала: «Два дня, детка! Два выходных!». Так что мы сразу решили: «Мы сделаем это!». Я ненавижу так говорить, но мы просто думали: «Свобода!». Это было потрясающе!

— поделилась с репортером ET Кунис.

Эштон Катчер и Мила Кунис

Мила также призналась, что еще никогда не испытывала такого радостного волнения, просыпаясь в пять утра, чтобы сказать детям: «Я иду на работу!».

Я очень сильно люблю своих детей! Очень сильно! Но я буквально выскочила из дома. Мои дети сказали нам: «Вы нас бросаете!», но я подумала: «Расслабься».

Кунис и Катчер вместе воспитывают шестилетнюю дочь Уайетт и четырехлетнего сына Димитрия. Актриса добавила, что для них с мужем «было действительно странно» находиться вдали от детей во время съемок рекламы, поскольку все они «созависимы».

В нашей семье уже все созависимы, поэтому пандемия лишь подпитывает всю эту ситуацию. И мы с мужем были суперсозависимыми около восьми лет, и во время этой пандемии наши дети часто спрашивали: «Куда ты идешь?», а я отвечала: «В ванную комнату». Мы не расставались. Мы все были в доме. Да, для них это было действительно странно. Они уже и забыли, что нам нужно выходить из дома,

— рассказала о своем быте Мила.

В мае Мила и Эштон также признались, что у них были проблемы с домашним обучением детей, и они даже заручились поддержкой друзей, чтобы те помогли им организовать учебный процесс и поделились своими знаниями.

Мы пригласили наших друзей провести 20-минутные сеансы по Zoom с нашими детьми. Это могло быть что угодно — от создания цветочных композиций до архитектуры. Это давало нам 20 минут свободы, когда не нужно быть родителями, а наши дети могли пообщаться с другими людьми,

— рассказывала Мила.