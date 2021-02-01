Картину, написанную ИИ продали за пол миллиона долларов

Произведение искусства Эдмона де Белами, созданное с помощью ИИ было продано на аукционе Christie’s за $432 500. Согласно рекламе аукциона, портрет был создан искусственным интеллектом (ИИ). СМИ часто описывали это как первое произведение искусства, созданное не человеком, а, скорее, машиной.

Вырученные средства были переданы коллективу французских художников Obvious. Они снабдили алгоритм изображениями реальных картин художников-людей и обучили его автономному созданию изображений. Затем они выбрали определенную картинку, напечатали ее и продали. Однако программисты, разработавшие искусственные нейронные сети и используемые алгоритмы, не были упомянуты, и они не получили никаких доходов от продажи картины.

За произведениями искусства, созданными ИИ, стоит много людей: художники, кураторы и программисты. В то же время существует тенденция — особенно в средствах массовой информации — наделять ИИ человеческими характеристиками. В отчетах часто упоминается, что «творческий ИИ» самостоятельно создает гениальные произведения искусства. Мы хотели знать, есть ли связь между этой гуманизацией искусственного интеллекта и вопросом о том, кто получает признание за его произведения. Зив Эпштейн, аспирант в MIT Media Lab и первый автор исследования

Исследователи проинформировали почти 600 участников о том, как создаются произведения искусства ИИ, и спросили, кто должен получить признание за него. В среднем люди, которые гуманизировали ИИ и не воспринимали его просто как инструмент, считали, что ИИ должен получить признание искусства, а не люди, участвующие в процессе создания.

Когда людей спросили, какие люди заслуживают наибольшего признания в процессе создания искусственного интеллекта, сначала признание получили художники, которые предоставили алгоритмам обучения данные и обучили их. Только после этого были названы кураторы, а за ними — программисты. И, наконец, была упомянута «толпа» (т. е. множество интернет-пользователей, которые производят информационный материал, по которому часто обучаются ИИ). Респонденты, которые очеловечили ИИ, больше признали техников и толпу, но пропорционально меньше — художников. Аналогичная картина возникает, когда респондентов спрашивают, кто несет ответственность, например, когда произведение искусственного интеллекта нарушает авторские права. Те, кто очеловечил ИИ, возложили на него больше ответственности.