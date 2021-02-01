Илон Маск встроил систему управления в обезьяну — одна из его компаний смогла проинтегрировать сложную кибернетическую систему с мозгом примата. Слова основателя SpaceX и Tesla приводит агентство Bloomberg.

Маск сообщил об очередном эксперименте своей компании Neuralink в социальном приложении Clubhouse, созданном для общения и онлайн-конференций. В разговоре с одним из пользователей, который спросил предпринимателя о последних разработках Neuralink, Маск заявил, что в компании появилась обезьяна с беспроводным имплантом в мозге.

«Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга», — уточнил Маск. По его словам, чип полностью скрыт под кожей животного без вреда для него. Основатель SpaceX подытожил, что в Neuralink созданы «лучшие условия для обезьян». «В будущем мы хотим, чтобы обезьяны играли друг с другом в пинг-понг», — признался предприниматель.

Также в разговоре с пользователями Маск заявил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей. «Это похоже на Fitbit (фитнес-браслет, произведенный одноименной американской компанией) в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг», — объяснил устройство импланта владелец Neuralink.