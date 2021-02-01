Франция призвала отказаться от «Северного потока-2»

Франция призывает Германию отказаться от проекта «Северный поток-2», чтобы дать ответ российским властям на дело Алексея Навального, в августе отравленного ядом из семейства «Новичок», а январе помещенного под арест.Как заявил интервью радио France Inter госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон, лидеры стран ЕС рассматривают возможность новых санкций против России, и «Северный поток-2» — это одна из опций.

Решение, впрочем, должна принять Германия, потому что «трубопровод находится в Германии, подчеркнул Бон.

«Мы всегда говорили, что у нас есть большие сомнения относительно этого проекта», — добавил он.

Франция, напомним, отказалась от поддержки газопровода в феврале 2019 года, когда проголосовала за поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые лишают «Газпром» контроля над трубой и могут не позволить ему запустить поставки на запланированную мощность — 55 млрд кубометров в год.

21 января резолюцию с требованием остановить строительство принял Европарламент.