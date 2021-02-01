Фигуру дочери Мадонны в откровенном бикини раскритиковали в сети

На размещенных кадрах 24-летняя знаменитость запечатлена во время отдыха с бойфрендом Джонатаном Пулием (Jonathan Puglia) в Мексике. Папарацци засняли девушку в купальном костюме с анималистичным принтом с плавками-стрингами. На некоторых кадрах Лурдес гуляет по пляжу в облегающем мини-платье. Ее образ дополнили солнечные очки и крупная подвеска.

Читатели издания обругали фигуру дочери Мадонны в комментариях под размещенными снимками. «Девушки с плоской задницей не должны надевать стринги», «У нее слишком толстые лодыжки», «Она похожа на бездомную собаку», «Почему она такая мерзкая?», «Ее плавки совсем негигиеничные, особенно для пляжа», «Она похожа на свою мать — такая же плоская», — высказывались юзеры.