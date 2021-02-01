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Ева Лонгория показала милое фото с сыночком

Ева Лонгория показала милое фото с сыночком

Ева Лонгория вернулась к активным постам в сети Instagram, показав новое милое фото с сыном. 45-летняя актриса надела спортивный костюм светло-коричневого оттенка: облегающие брюки и худи с капюшоном, который подчеркнул ее точеную фигуру. Примечательно, что своего сына Санти актриса одела так же: костюм малыша отличается только оттенком. Наряды Лонгория приобрела в новой коллекции Victoria Beckham, созданной в коллаборации с Reebok.

«Уютные дни с моим малышом!», — написала знойная актриса и счастливая мамочка, которая не так давно рассказала о талантах Санти.

«Ты выглядишь потрясающе!!! Я скучаю по тебе!! Поцелуи», — первой отреагировала на столь милый контент подруга Евы Виктория Бекхэм. К ней присоединились и другие пользователи сети. «Так мило!», «Милашки», «Люблю эти подходящие джоггеры», «Ох, сладкий мальчик», «Мама и Санти», «Сынок Евы уже богатырь!!», «Всегда прекрасна», «Маленький? Он гигант! Становится такой большой!!», «Прекрасные люди, внутри и снаружи», — не останавливается поток приятных слов.

1 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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