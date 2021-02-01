Джордж Клуни раскрыл секрет имен для своих детей

В последнее время 59-летний Джордж Клуни все чаще откровенничает с журналистами на личные темы. Раньше актер уже рассказывал, как прошел карантин, который он провел вместе с 42-летней женой Амаль и трехлетними близнецами Эллой и Александром, а в недавнем интервью изданию AARP поделился еще некоторыми интересными подробностями их семейной жизни.

Так, голливудский актер вспомнил, как именно они с Амаль выбирали имена для своих детей. Джордж признался, что они не хотели следовать тренду на необычные имена для малышей — и на это у них были свои причины.

Амаль и Джордж Клуни

Я не хотел, чтобы у наших детей были странные имена. У них и так будет достаточно неприятностей в жизни. Быть ребенком известного и успешного человека — тяжелое бремя,

— поделился мыслями Джордж.

Клуни также рассказал о новых деталях их карантинной жизни с семьей. Джордж признался, что всю жизнь испытывает страсть к написанию писем от руки: их он всегда отправлял и своей жене Амаль. По словам актера, от этой романтической традиции они с женой не отказались даже в условиях пандемии, когда круглосуточно находились вместе:

Даже в локдаун я обязательно писал ей письмо и клал его на стол, а она писала ответное и оставляла его под подушкой.

В той же беседе с журналистами Джордж Клуни рассказал, какой необычный навык развивал у себя в условиях самоизоляции. Так, актер вспомнил, как ему приходилось выживать во время молодости, когда он еще не зарабатывал достаточно денег, чтобы покупать себе новую одежду.

На карантине я штопал детские вещи, а также платье моей жены, которое уже рвалось несколько раз. Я долгое время был холостяком и мало зарабатывал, поэтому был вынужден сам научиться чинить себе вещи. Если бы я оказался на острове и мне бы пришлось выбрать кого-то, кто бы помог мне выжить, я бы выбрал себя! Задайте этот вопрос моим друзьям: они тоже выберут меня. Я мастер на все руки, — раскрыл свой неизвестный талант Клуни.

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