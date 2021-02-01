Арми Хаммер продолжает терять проекты

Актер, уличенный в БДСМ-переписке с фанатками, теряет один проект за другим. Судя по всему, Хаммеру светит ярлык персоны нон грата.

На днях артиста уволили из предстоящего игрового мини-сериала, посвященного созданию легендарной криминальной саги «Крестный отец». Хаммер должен был сыграть продюсера Альберта С. Радди. Кто его заменит, пока неизвестно.

Ранее актеру пришлось покинуть комедию «Свадьба по залету», где он должен был выступить партнером Дженнифер Лопес.

В обоих случаях причина увольнения не называется. Но очевидно, что произошедшее связано с недавно обнародованной перепиской Арми Хаммера с поклонницами, в которой он писал о желании «выпить кровь» и «отрезать кусочек плоти».