Звезда «Очень странных дел» получила роль в новом триллере Netflix

Актриса Милли Бобби Браун получила главную роль в новом психологическом триллере от Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Новый проект от Netflix — это адаптация романа Тесс Шарп «Девушки, которыми я была» (The Girls I’ve Been). Произведение еще не вышло в свет, и будет издано компанией Penguin Random House только в начале следующего года. Но стримминговый сервис уже заприметил книгу, как отличный сценарий для нового фильма.

Роман Тесс Шарп представляет собой волнующий психологический триллер, который сосредотачивается на мошеннице Норе, которая должна использовать всю свою силу убеждения и все свои навыки, чтобы освободить себя, свою подругу и экс-бойфренда, ведь их взяли в заложники в банке.

Продюсером проекта назначен американский актер Джейсон Бейтман.

Информации о старте съемок и остальном составе съемочной группы пока нет.