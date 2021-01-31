В пражском доме обнаружен тайник с картинами убитой еврейской художницы

В 1939 году, опасаясь, что нацисты, оккупировавшие Прагу, конфискуют художественные произведения, которые она создавала всю жизнь, Гертруда Каудерс решила спрятать многочисленные картины и рисунки.

Почти 80 лет спустя, летом 2018‑го, Михаль Ульвр во главе бригады строителей занимался сносом ветхого дома к югу от Праги, когда вдруг, рассказал он, «прямо мне на голову свалилось штук 30 картин».

Дом в Збраславе, где были обнаружены произведения Каудерс

К концу дня, разбирая дом, строители обнаружили еще несколько тайников с прекрасными произведениями искусства: что‑то было спрятано под полом, что‑то за стенами. В конечном счете перед ними лежали около 700 картин и эскизов, а над Прагой сгущались летние тучи.

Когда о странной находке сообщили владельцу дома Якубу Седлачеку, он тут же понял, чтó именно удалось найти. Седлачек с детства слышал рассказы о произведениях искусства, спрятанных в доме, который он недавно унаследовал. Экспертиза полотен подтвердила, что семейная легенда соответствует истине — на многих картинах стояла подпись «Гертруда Каудерс».

Автопортрет Гертруды Каудерс

Каудерс родилась в Праге в 1883 году, она была одной из двух детей в состоятельной еврейской семье. После того как в соседней Германии пришли к власти нацисты и началась постепенная оккупация Чехословакии, бóльшая часть семьи Каудерсов покинула страну. Они уговаривали Гертруду последовать их примеру. Но Гертруда, чьим родным языком был немецкий, отказывалась верить, что нацистов заинтересует такой безвредный человек, как она, и решила остаться.

Толпа приветствует нацистские войска, входящие маршем в Пражский Град. Март 1939

Но постепенно планы немцев на европейских евреев стали окончательно ясны, и Каудерс обратилась за помощью к близкой подруге Наталье Яхудковой.

Яхудкова родилась в 1895 году в маленьком городке к северу от Москвы. В 1920‑м она эмигрировала в Чехословакию вслед за одним из солдат чехословацкого корпуса — добровольцев, сражавшихся в рядах российской армии во время Первой мировой войны. Известна история о том, как корпус, оказавшись в центре Гражданской войны в России, прошел через всю Сибирь.

Яхудкова была среди 1 тыс. русских женщин, вышедших замуж за смелых европейцев и уплывших вместе с ними из Владивостока в новую страну Чехословакию, возникшую не в последнюю очередь благодаря усилиям их мужей.

Могила Натальи Яхудковой на Збраславском кладбище. Остается загадкой, почему русская эмигрантка, жившая в Чехословакии и скончавшаяся в 1977 году, унесла тайну спрятанных произведений Гертруды Каудерс в могилу

Каудерс познакомилась с Яхудковой, когда обе учились в Пражской академии изящных искусств. Они сблизились во время двухнедельных поездок на пленэр вместе со своим учителем, знаменитым художником Отакаром Неедлы, который возил их рисовать пейзажи и города Франции и Италии.

Городской пейзаж, возможно нарисованный во время одной из поездок Каудерс и Яхудковой по Европе

К 1939 году беспечные дни летних художественных путешествий со знаменитым профессором были уже в далеком прошлом, а нацистские бюрократы и их помощники в тяжелых сапогах занимались тем, что делали жизнь чехословацких евреев невыносимой. В какой‑то момент Каудерс вынула холсты из рам и тайком пронесла труд всей своей жизни в дом Яхудковой в южном пригороде Праги Збраславе.

С огромным риском для себя Яхудкова (вероятно, с помощью Каудерс) спрятала около 700 произведений искусства в перекрытиях дома. Новый дом Яхудковой только строился, поэтому стук молотка и работа двух подруг не вызывали особых подозрений.

Край холста, на котором видны следы гвоздей, свидетельствующие о том, что картины вынули из рам, чтобы их проще было перевезти и спрятать

Вскоре после того как картины оказались в безопасности в збраславском доме, Каудерс попала в кошмарную машину нацистского государства. Документы указывают, что после того как выяснилось ее еврейское происхождение, Гертруду арестовали и в мае 1942 года отправили в концлагерь Терезиенштадт. Некоторое время она была среди голодающих и больных узников лагеря, находившегося к северу от Праги, после чего ее отправили на 600 км на восток — в лагерь смерти Майданек в польском Люблине.

После 17 мая 1942 года Каудерс была убита в лагере, а ее тело сожгли в печах, построенных для индустрии истребления, которую впоследствии назовут Холокостом.

Хотя какие‑то сообщения о случайной находке произведений искусства публиковались чешскими новостными агентствами в 2018 году, тогда говорилось, что найдено всего около 30 картин и эскизов. Ульвр полагает, что чешский журналист неправильно понял его описание события и предположил, что 30 картин, упавших ему на голову во время сноса, и составляли всю коллекцию.

На фотографиях, опубликованных в чешских СМИ в то время, фигурирует лишь несколько эскизов и акварелей — наименее впечатляющих из всего творчества Каудерс.

Как стал известен масштаб находки

Ни у Каудерс, ни у Яхудковой детей не было, но у брата Каудерс был сын Корнелиус, который в 1939 году бежал из Чехословакии в Новую Зеландию. У него было пятеро детей, в том числе Мириам Каудерс.

Узнав о находке 2018 года, находящаяся в Новой Зеландии Мириам Каудерс неоднократно пыталась навести справки о местонахождении коллекции, которая, как она думала, состояла из 30 рисунков и эскизов ее двоюродной бабки.

Карандашный рисунок с подписью «Испугался, малыш?», возможно изображающий Гертруду Каудерс с Корнелиусом (1916–2002), отцом Мириам Каудерс

Хотя из первых сообщений следовало, что работы будут переданы в дар Еврейскому музею в Праге, Мириам Каудерс узнала, что музей картины не получил.

Когда от имени Мириам Каудерс к Седлачеку обратились журналисты RFE/RL, он согласился встретиться с ними у себя дома в тихом пригороде Праги.

Тогда, 25 сентября, Седлачек разложил перед фотографом RFE/RL всю коллекцию Каудерс, состоящую из примерно 700 картин и рисунков, как огромные колоды игральных карт.

Якуб Седлачек показывает работы Гертруды Каудерс. По его словам, история Каудерс стала для него в детстве первым знакомством со злом

Седлачек рассказал, что пока он не узнал, что у Гертруды Каудерс есть живые наследники, он думал о том, чтобы продать обнаруженную коллекцию — возможно, устроив выставки.

Но когда представители RFE/RL показали ему документы, свидетельствующие, что у Гертруды Каудерс есть наследники, он заявил, «что не смог бы жить с этим», зная, что потомки Гертруды Каудерс недовольны тем, как он поступил с картинами.

Седлачек сказал, что готов пожертвовать работы в чешский музей, если потомки Гертруды Каудерс дадут ему полномочия на это. Мириам Каудерс ответила, что готова пожертвовать их, но хотела бы оставить себе и своим братьям и сестрам несколько портретов давно умерших родственников, в том числе их отца.

Мириам Каудерс с карандашным рисунком Гертруды Каудерс, изображающим ее отца Корнелиуса

Мириам Каудерс говорит, что в детстве ее отец был смешливым мальчиком и в школе его звали клоуном. Но он сильно изменился после войны и «так и не оправился» от Холокоста, главным образом из‑за того, что нацисты сделали с его любимой теткой. Он вспоминал, что Гертруда Каудерс была доброй и милой женщиной, которая вела необычно тихую жизнь и «не интересовалась мужчинами».

Когда фотографии работ Гертруды Каудерс показали Михаэле Зиденберг, главному хранителю Пражского еврейского музея, она назвала находку «уникальной в контексте искусства чешской земли» в силу числа картин и того факта, что коллекция, по‑видимому, отражает почти все творчество этой выдающейся художницы, которая редко выставлялась.

Зиденберг приветствовала решение Седлачека обнародовать информацию обо всей коллекции.

Якуб Седлачек. Август 2020

«Я могу представить себе самые разные неприятные сценарии, когда картины уничтожают или продают тайно, так что господин Седлачек заслуживает глубокой признательности за то, что рассказал о них», — заявила она.