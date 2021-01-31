В Эстонии назвали бесперспективным изучение русского языка

Журналист напомнил, что в Эстонии только один государственный язык — эстонский. Поэтому, считает он, у эстонских детей «нет причин» изучать русский язык. По его мнению, русскоязычные жители Эстонии должны понять, «что здесь нужно говорить по-эстонски». «Россия для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведется, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии. Нет никаких перспектив для изучения русского языка», — заявил Хыбемяги.

Он отметил, что после окончания школы эстонские дети не могут разговаривать на русском языке и читать произведения Гоголя и Тургенева в оригинале, поскольку есть их переводы на эстонский язык. «Необходимо учить немецкий, английский, французский, испанский языки», — резюмировал Хыбемяги.

В 2019 году президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала ликвидацию двуязычной системы образования в стране, объясняя свою позицию тем, что преподавание русского языка в школах страны «представляет угрозу эстонскому языку и культуре». По ее мнению, все политические силы страны едины в своей позиции касательно будущего системы образования в Эстонии, и отказ от русскоязычных школ позволит перестать делить население страны «на две общины».