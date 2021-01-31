В 1110 году Луна исчезла с небосвода — ученые

Почти тысячелетие назад в атмосферу Земли проникло гигантское облако частиц богатых серой. Это привело к затемнению небосвода на несколько месяцев или даже лет, прежде чем частицы не осели на землю.



Ученые выяснили это, пробурив и проанализировав ледяные керны. В образцах были найдены аэрозоли серы, образовавшейся при извержении вулканов и достигнувшие стратосферы. Лед может сохранять свидетельства вулканической активности в течение невероятно долгого времени. Однако определить точную дату события, следы которого обнаружили в кернах, не так просто.

Ранее ученые предполагали, что сернистые отложения появились в результате крупного извержения 1104 года исландского вулкана Гекла, который в средневековье называли «Воротами в ад». Но эти данные опровергаются результатами нового исследования, проведенного группой ученых под руководством палеоклиматолога Себастьена Гийе из Женевского университета в Швейцарии.

По данным исследователей, Гекла не могла быть виновником загрязнения атмосферы, поскольку отложения в кернах относятся к более позднему периоду — с конца 1108 до начала 1113 года. Ученые обратились к историческим документах в поисках старых описаний необычных лунных затмений, которые могли бы соответствовать изменениям в стратосфере в ходе крупных извержений.

«Атмосферные оптические явления, связанные с вулканическими аэрозолями, привлекают внимание летописцев с древних времен. В частности, заявленная яркость лунных затмений может использоваться как для обнаружения вулканических аэрозолей в стратосфере, так и для количественной оценки стратосферных оптических глубин после больших извержений», — авторы исследования.

Согласно записям NASA, основанным на астрономическом ретрорасчете, семь полных лунных затмений можно было бы наблюдать в Европе в первые 20 лет прошлого тысячелетия, между 1100 и 1120 годами. При этом, одно из средневековых свидетельств говорит об исключительно темной Луне, наблюдавшейся в 1110 году.

«На пятую ночь мая взошла ярко сияющая Луна, а затем ее свет постепенно уменьшился, а как только наступила ночь, он полностью исчез, ни света, ни шара — ничего не было видно», — говорится в «Хронике Питерборо», одной из оцифрованных английских летописей.

С тех пор многие астрономы обсуждали это таинственное и необычно темное лунное затмение. Спустя столетия после этого английский астроном Джордж Фредерик Чемберс (1841-1915) написал об этом: «Очевидно, что это [затмение] было примером черного затмения, когда Луна становится совершенно невидимой, а не сияет знакомым медным оттенком».

Несмотря на то, что это событие хорошо известно в истории астрономии, исследователи никогда не предполагали, что оно могло быть вызвано присутствием вулканических аэрозолей в стратосфере, хотя это наиболее вероятная причина, предполагает новое исследование.

Наиболее вероятным виновником «исчезновения Луны» ученые называют вулкан Асама в Японии, который извергался в течение нескольких месяцев в 1108 году. Запись в дневнике, оставленная японским государственным деятелем, описывает это событие так: «Был пожар на вершине вулкана, толстый слой пепла в саду губернатора, все рисовые поля были непригодны для возделывания. Мы никогда не видели ничего подобного в стране. Это очень странная и редкая вещь».



Авторы работы также изучили данные о кольцах деревьев, показавшие, что 1109 год был исключительно холодным (около 1 градуса в среднем в северном полушарии). Исследователи обнаружили и другие доказательства похолодания, неурожаев и голода в этот период, затронувших в том числе Европу.

Ученые отмечают, что эти объединенные свидетельства показывают, как забытый ряд извержений вулканов в 1108–1110 годах вызвал ужасные последствия для человечества. Сейчас исследователи открывают их с новой стороны.