Сотни фанатов «Марселя» штурмовали базу клуба

Болельщики «Марселя» взяли штурмом базу клуба, призывая к отставке президента бело-голубых Жака-Анри Эйро. Об этом сообщает RMC Sport.

В нападении участвовало около 400 болельщиков, фанаты использовали петарды и файеры, один из которых попал в защитника южан Альваро Гонсалеса. Кроме того, семь полицейских получили ранения, а три машины правоохранителей были повреждены. На территорию базы удалось проникнуть пяти десяткам болельщиков, половину из них арестовали.

Из-за беспорядков на базе «Марселя» было решено перенести матч южан во французском чемпионате против «Ренна». Игра была запланирована на субботу, 30 января.

Недовольство болельщиков вызвано последними результатами команды. В начале сезона «Марсель» боролся за чемпионство, затем растерял очки и опустился на шестое место. В последних трех матчах клуб потерпел три поражения.