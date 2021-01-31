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Финалистка конкурса красоты устроилась работать посудомойщицей

Финалистка конкурса красоты «Мисс Казахстан-2019» Гульнур Нуртаза устроилась работать посудомойщицей. Об этом сообщает издание Nur.kz в своем Instagram-аккаунте.

По данным портала, девушка уже полгода трудится на кухне одного из кафе города Кызылорда. В сети появилось видео, где Гульнур трудится на кухне: чистит чеснок и моет посуду. Закадровый голос говорит, что это и есть та самая Мисс Кызылорда-2017. При этом она не отрицает, что это именно она и сейчас работает в таких условиях.

Как рассказали изданию знакомые Гульнур, 19-летняя девушка осталась без родителей: два года назад умер ее отец, а два месяца назад скончалась ее мать. Теперь она вынуждена обеспечивать себя самостоятельно. Отмечается, что внешность Гульнур лишь доставляет ей неудобства, а не помогает, поскольку женщины не берут ее на работу из ревности, а мужчины предлагают интим.

31 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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