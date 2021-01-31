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Dodge объявил о скором отказе от знаменитых моторов V8 Hellcat

Генеральный директор Dodge Тимати Кунискис объявил о скором отказе от инфернальных моторов V8 Hellcat. Босс американской марки признался, что «дни 6,2-литрового V8 с чугунным блоком и компрессором сочтены», но подчеркнул, что «новый золотой век масл-каров» впереди — просто «заряженные» модели будут электрифицированы.

В интервью CNBC босс фирмы Dodge Тимати Кунискис объяснил, что Fiat-Chrysler не удастся сохранить двигатель V8 6.2 c нагнетателем, несмотря на впечатляющий спрос на топ-версии SRT Hellcat. Топ-менеджер дал понять: мощный мотор экономически нецелесообразно адаптировать к жёстким экологическим стандартам, так что скоро его выпуск будет прекращён.

Актуальная линейка Dodge Hellcat с моторами V8 6.2

В тоже время инженеры Dodge постараются сохранить характеристики Hellcat в будущих электрифицированных моделях. Кунискис сравнил грядущий отказ от многолитровых V8 с кризисом начала 1970-х, когда масл-кары тоже фактически исчезли, но выразил надежду, что «золотой век масл-каров ещё впереди».

В ноябре 2017 года концерн Fiat-Chrysler подал заявку на патент нового шестицилиндрового турбомотора, который журналисты посчитали преемником V8 Hemi. Подробности о силовом агрегате за три года так и не появились, и перспективы «нишевого» двигателя в альянсе Stellantis могут быть туманны.

31 января, 2021 | Category: Новости, США
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