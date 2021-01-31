Dodge объявил о скором отказе от знаменитых моторов V8 Hellcat

В интервью CNBC босс фирмы Dodge Тимати Кунискис объяснил, что Fiat-Chrysler не удастся сохранить двигатель V8 6.2 c нагнетателем, несмотря на впечатляющий спрос на топ-версии SRT Hellcat. Топ-менеджер дал понять: мощный мотор экономически нецелесообразно адаптировать к жёстким экологическим стандартам, так что скоро его выпуск будет прекращён.
В тоже время инженеры Dodge постараются сохранить характеристики Hellcat в будущих электрифицированных моделях. Кунискис сравнил грядущий отказ от многолитровых V8 с кризисом начала 1970-х, когда масл-кары тоже фактически исчезли, но выразил надежду, что «золотой век масл-каров ещё впереди».
В ноябре 2017 года концерн Fiat-Chrysler подал заявку на патент нового шестицилиндрового турбомотора, который журналисты посчитали преемником V8 Hemi. Подробности о силовом агрегате за три года так и не появились, и перспективы «нишевого» двигателя в альянсе Stellantis могут быть туманны.
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