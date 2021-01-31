Диетолог рассказала, какие блюда не годятся для завтрака

По ее словам, с утра лучше отказаться от бутербродов и от любых продуктов, содержащих сахар, дрожжи, консерванты и красители, потому что после приема такой пищи организм долго будет занят ее перевариванием и выведением вредных веществ. Также противопоказано утром пить кофе, так как это может вызвать проблемы с давлением. Еще любители пить этот напиток на завтрак нередко чувствуют усталость в течение дня. Кроме того, кофе подавляет чувство голода, что приводит к тому, что человек отказывается от еды днем, но вечером наедается и набирает лишний вес.

Идеальный завтрак, по мнению диетолога, — это крупы, которые нужно варить. Сделать этом можно на воде, а также добавить молока, ягод или фруктов. Два-три раза в неделю можно есть утром омлет, отварные яйца, салат с кальмарами или с куриной грудкой. Полезный завтрак содержит витамины и микроэлементы, поэтому человек будет чувствовать себя хорошо в течение дня, подчеркнула врач.