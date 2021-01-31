Bellingcat проверяет «причастность» ФСБ к гибели еще двух людей

В феврале 2016 года погибли два бывших сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые входили в его руководство: Вячеслав Синев (дата смерти — 3 февраля) и бывший исполнительный директор агентства Никита Камаев (14 февраля). Не исключено, что к инцидентам могли быть причастны лица из ФСБ, заявил журналист Христо Грозев из Bellingcat в эфире телеканала «Дождь».

Он отметил, что сейчас проверяется информация, следили ли за ними во время поездок по стране ФСБшники. «Если по этим двум сотрудникам РУСАДА такое слежение есть, то мы сможем это опубликовать», — рассказал журналист. Он добавил, что в настоящее время команда журналистов собирает доказательства, чтобы потом опубликовать материал. «Даже по тем покушениям, которые случились в Москве, можно доказать с высокой степенью вероятности, что эта группа из ФСБ имела причастность к убийству», — указал Грозев.

Напомним, в конце 2015 года руководство РУСАДА в полном составе ушло в отставку. Это произошло после того, как в ноябре 2015 года Россия попала в допинговый скандал — результаты расследования о допинге в РФ на госуровне были опубликованы WADA.

Ранее именно журналисты портала Bellingcat впервые назвали имена предполагаемых исполнителей покушения на российского оппозиционера Алексея Навального. Расследование базируется на анализе данных авиапассажиров и биллинга мобильных телефонов предполагаемых отравителей. И хотя сотрудники ФСБ не пользуются личными номерами телефонов, потому что именно по ним можно получить биллинг, однако журналистам все же удалось получить данные замешанных в деле агентов, воспользовавшись их халатностью и тем, что они часто звонили по личным телефонам и во время работы. В Bellingcat заявили, что эти кейсы — отравление Сергея Скрипаля, болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, отравление Навального — похожи. Вероятно, ГРУ и ФСБ пользуются услугами одних и тех же институтов, которые разрабатывают для них яды и помогают их применять, отмечалось в материале журналистов.