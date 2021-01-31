Байдену следует разместить миссию США на Донбассе — «отец санкций» Дэниел Фрид

Новой администрации Белого дома стоит пойти на такой шаг, как размещение в зоне проведения Операции объединенных сил Украины специальной американской дипломатической миссии

Об этом координатор Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам санкционной политики в 2013-2017 годах, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Дэниэл Фрид заявил в субботу, 30 января 2021 года, в эфире еженедельной программы «Студия Запад с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

«Какая роль антироссийских санкций сейчас? Политика санкций — это весомый фактор, но здесь вопрос: какой результат нам нужен? Их можно использовать как весомый аргумент, чтобы увеличить дипломатическое присутствие США на Донбассе и приобщиться к работе с нашими партнерами из Германии. Если так и дипломатическое влияние на Донбассе усиливается, можно было бы разработать новый проект санкций, который заставит российское правительство всерьез задуматься», — пояснил Фрид.

По его мнению, появление такой миссии на Донбассе будет способствовать более действенному давлению на страну-агрессора.

«Я не могу сказать, таким ли именно образом будет действовать администрация Байдена. Но об этом следует думать — действительно ли США следовало бы настаивать на размещении своей миссии в Украине. Вероятно, да. А если так, то не следует ли нам дальше разрабатывать проекты санкций, для того чтобы повлиять на положительное решение по размещению миссии. Опять же, вероятно, что да», — добавил политик.