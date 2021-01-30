Звезда «Клиники» Зак Брафф сыграет главную роль в ремейке комедии «Оптом дешевле»

Звезда сериала «Клиника» Зак Брафф сыграет главную роль в ремейке культовой комедии «Оптом дешевле».

Как сообщает The Hollywood Reporter, компанию ему составит Гэбриэл Юнион («Плохие парни 2»).

Сценарий проекта написала Кенья Беррис («Шафт»). Режиссером выступит дебютантка Гэйл Лернер.

Новая история сфокусируется на мультикультурной семейке из двенадцати человек, которые пытаются ужиться друг с другом и параллельно справиться с семейным делом.

Премьера фильма состоится на сервисе Disney+ в 2022 году.

Напомним, что оригинальная лента вышла в 2003 году, главную роль в ней сыграл Стив Мартин. В 2005 году вышел сиквел.