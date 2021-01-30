В Японии впервые за 11 лет выросла безработица

Уровень безработицы в Японии по итогам минувшего года повысился впервые за 11 лет, следует из данных Министерства общенациональных дел страны.

Вследствие влияния пандемии коронавирусной инфекции уровень безработицы за год достиг 2,8%, что на 0,4 процентного пункта выше показателей предыдущего года, сообщает ПРАЙМ.

Ухудшение показателя произошло впервые с 2009 года, когда на японскую экономику оказал воздействие глобальный финансовый кризис.

В абсолютных цифрах число безработных выросло на 290 тыс. человек и составило 1,9 млн человек.

Кроме того, стало известно, что объем промышленного производства в Японии сократился в декабре 2020 года на 1,6% относительно предыдущего месяца. В годовом сопоставлении показатель упал на 3,2%, отмечает «Финмаркет».

В ноябре промпроизводство уменьшилось на 0,5% за месяц и на 3,9% в годовом выражении.