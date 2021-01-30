В Российской бюджете гигантская валютная дыра

Российская банковская система завершила 2020 год с «дырой» в валютном балансе.На 1 января обязательства банков в иностранной валюте превышали инвалютные активы на 8,5 млрд долларов, следует из данных, опубликованных ЦБ РФ ( .xls ).

Зафиксированный регулятором разрыв — рекордный за 12 лет доступной статистики. Он превышает показатели конца июля и августа 2008 года, когда на фоне старта глобального финансового кризиса банкам не хватало 6,2 и 7,1 млрд долларов, чтобы покрыть все валютные обязательства.

Источник: TruEcon «Дыра» в долларовом балансе банков возникла на фоне резкого скачка интереса к валюте у бизнеса и физлиц.

В ноябре и декабре корпорации пополнили валютные счета на 16,2 млрд долларов, скопив на них максимальную сумму с апреля 2018 года — 159,1 млрд долларов.

Граждане тем временем подключились к скупке валюты и отнесли 400 млн долларов на валютные депозиты и 4,2 млрд долларов на текущие счета, вернув в банки почти все доллары и евро, что выводили весной.

Общие обязательства банков перед валютными клиентами за два месяца подскочили на 22,4 млрд долларов за два месяца. При этом сопоставимого увеличения валютных активов не произошло. Они прибавили лишь 10,9 млрд долларов, до 311,5 млрд на 1 января.

Ликвидные валютные активы — то есть такие, которые можно быстро конвертировать в «кэш», чтобы покрыть обязательства перед клиентами, — и вовсе сократились. В декабре их объем уменьшился на 6% — с 53,9 до 46,7 млрд долларов. Банки выводили валюту с иностранных корсчетов, возвращая их «к нормальному уровню после резкого прироста в ноябре», пишет ЦБ в отчете «О развитии банковского сектора».

Российским банкам трудно припарковать клиентскую валюту. «Из-за жесткого регулирования они не могут предлагать конкурентные условия валютного кредитования», отмечает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

В ноябре-декабре, когда у населения и бизнеса проснулся интерес к валютным сбережениям, банки выдали 7,6 млрд долларов валютных кредитов, из которых только 4,6 млрд досталось реальному сектору экономики, а остаток ушел к финансовым организациям.

«Возникший дефицит валютной ликвидности в банковском секторе не позволяет компенсировать, как это было раньше, вывоз капитала корпоративным сектором», — отмечает аналитик Райффазенбанка Денис Порывай.

Это наряду с угрозой санкций и неблагоприятным инвестиционным климатом усиливает давление на рубль, отмечает он.

По данным ЦБ, в прошлом году чистый отток капитала из РФ удвоился и составил 47,8 млрд долларов.