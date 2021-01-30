«  
  »

Умер основатель группы The Animals

Умер один из основателей британской группы The Animals Хилтон Валентайн. Об этом сообщается на сайте звукозаписывающей компании ABKCO Records.

Там уточнили, что о смерти музыканта рассказала его супруга Жермен Валентайн. «Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтон Валентайн, одного из основателей The Animals. Валентин был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед», — заявили в компании.

Причина смерти 77-летнего музыканта не указана.

30 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  