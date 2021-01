Искусственный интеллект выяснил, что влияет на качество романтических отношений Лучшие фильмы Элайджи Вуда, которые вы точно захотите посмотреть » Умер основатель группы The Animals Умер один из основателей британской группы The Animals Хилтон Валентайн. Об этом сообщается на сайте звукозаписывающей компании ABKCO Records. Там уточнили, что о смерти музыканта рассказала его супруга Жермен Валентайн. «Мы, как и весь музыкальный мир, оплакиваем сегодня потерю Хилтон Валентайн, одного из основателей The Animals. Валентин был гитаристом-новатором, оказавшим влияние на звучание рок-н-ролла на десятилетия вперед», — заявили в компании. Причина смерти 77-летнего музыканта не указана.