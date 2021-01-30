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Ученые связали выпадение волос с половой инфекцией

Причиной выпадения волос может быть заражение половой инфекцией. Об этом сообщают специалисты из American Academy of dermatology.

Медики отмечают, что привести к потере волос по всему телу может сифилис, если его не лечить. Он имеет три стадии развития, и на каждой проявляются разные симптомы — выпадение волос происходит на второй.

Если игнорировать заболевание, оно может нанести вред сердцу, мозгу, костям и нервной системе, увеличить риск инсульта. В некоторых случаях сифилис приводит к слепоте, слабоумию и ухудшению координации.

30 января, 2021 | Category: Наука, Новости
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