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Сын в шутку подарил родителям гигантский кроссворд на 28 тысяч слов, а те все отгадали чтобы не было скучно

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Более 10 лет назад, житель Канзаса подшутил над родителями, которые в то время увлекались кроссвордами. Он подарил им огромный кроссворд размером 213 на 213 сантиметров, состоящий из 90 тысяч квадратов для 28 тысяч слов (якобы самый большой в мире). В комплекте шла 100-страничная брошюра с вопросами

Подарок так и лежал без дела, пока не наступил 2020 год, а вместе с ним и карантин. Родители сидели дома и скучали. Где-то в апреле они вспомнили про гигантский кроссворд — и приступили к работеВсе оказалось немного проще, чем можно было представить. Как выяснилось, монструозный кроссворд на самом деле разделен на девять равных частей. Однако фрагменты все равно с трудом помещались на стол, где супруги весь год отгадывали кроссворды. На все про все ушло около 10 месяцев

В январе 2021-го родители представили сыну свою работу — и пошутили, что теперь ему, в свою очередь, предстоит проверить ответы

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30 января, 2021 | Category: Новости, США
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