Samsung Galaxy S21 Ultra оказался прочнее iPhone 12 Pro Max (видео)

Флагманские смартфоны от ведущих производителей Apple и Samsung уже не раз проверялись энтузиастами и экспертами на прочность и устойчивость корпусов к механическим ударам и царапанию. Теперь авторы YouTube-канала EverythingApplePro приняли решение свести топовые устройства конкурентов в очном поединке. Флагману Samsung Galaxy S21 Ultra противостоял смартфон iPhone 12 Pro Max.
Напомним, что в iPhone 12 Pro Max экран защищен стеклом Ceramic Shield от компании Corning, в котором имеются вкрапления керамических монокристалов. По заявлению Apple керамическое покрытие обеспечивает в четыре раза большую «выживаемость» экрана по сравнению со стандартным защитным покрытием. В модели Samsung Galaxy S21 Ultra установлено стекло Gorilla Glass Victus, считающееся самым прочным покрытием созданным все той же компанией Corning.
Эксперт канала EverythingApplePro Филип Корой принял решение испытать смартфоны на прочность при падении с высоты гораздо выше человеческого роста — приблизительно 3 метра. Для этого блогеру пришлось использовать стремянку. Падение Galaxy S21 Ultra на ребро, не привело ни к каким повреждениям. Его конкурент при первом испытании неудачно приземлился на заднюю крышку, которая покрылась паутиной трещин. Однако дисплеи обеих моделей не утратили работоспособность и не получили видимых повреждений.
Заключительный тест при падении смартфонов на дисплей привел к появлению на модели Galaxy S21 Ultra сетки из трещин, выведшей из строя подэкранный датчик отпечатков пальцев. iPhone 12 Pro Max при падении на дисплей не получил повреждений. В результате блогер отметил высокие прочностные характеристики обеих моделей смартфонов и не присудил победу ни одному устройству.
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