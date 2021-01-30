Samsung Galaxy S21 Ultra оказался прочнее iPhone 12 Pro Max (видео)

Во время первых этапов испытаний, флагманские смартфоны имеющие топовую на сегодняшний день защиту, без проблем пережили падение на бетонный пол с высоты пояса и человеческого роста. Исключение составила отлетевшая при падении линза камеры Galaxy S21 Ultra. Однако экраны не получили повреждений.

Эксперт канала EverythingApplePro Филип Корой принял решение испытать смартфоны на прочность при падении с высоты гораздо выше человеческого роста — приблизительно 3 метра. Для этого блогеру пришлось использовать стремянку. Падение Galaxy S21 Ultra на ребро, не привело ни к каким повреждениям. Его конкурент при первом испытании неудачно приземлился на заднюю крышку, которая покрылась паутиной трещин. Однако дисплеи обеих моделей не утратили работоспособность и не получили видимых повреждений.

Заключительный тест при падении смартфонов на дисплей привел к появлению на модели Galaxy S21 Ultra сетки из трещин, выведшей из строя подэкранный датчик отпечатков пальцев. iPhone 12 Pro Max при падении на дисплей не получил повреждений. В результате блогер отметил высокие прочностные характеристики обеих моделей смартфонов и не присудил победу ни одному устройству.