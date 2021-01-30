Памяти гениального Леонида Гайдая

Леонид Иович Гайдай родился 30 января 1923 года в городе Свободный Амурской губернии, но вскоре семья перебралась в Иркутск. Его отец был из семьи крепостных крестьян, в 1908 году взял на себя чужую вину за преступление — пожалел многодетного отца — и был приговорен к каторжным работам на Амурской железной дороге. С женой Марией познакомился по переписке — один из каторжан решил познакомить Иова со своей сестрой и отправил его фотографию. После освобождения он женился, работал на железной дороге и думал, что его дети продолжат его дело — в семье было два сына и дочь, но никто не пошел по стопам отца.

Леонид Гайдай окончил иркутскую железнодорожную школу, а через два дня после выпускного началась война. К тому времени, как будущего режиссера призвали в армию, он уже год был разнорабочим сцены в эвакуированном из Москвы Театре Сатиры. Сначала Леонида Гайдая отправили в Монголию — объезжать диких лошадей для фронта. Потом он был отправлен в разведку на Калининский фронт, где получил тяжелое ранение, подорвавшись на мине. В 1942 году получил медаль «За боевые заслуги».



После войны Леонид Гайдай окончил режиссерский факультет ВГИКа и приступил к работе. После первого самостоятельного фильма его на два года отстранили от режиссерского кресла за высмеивавший бюрократию сатирический фильм «Жених с того света». Правок от цензуры было столько, что после вырезания всех неугодных сцен фильм превратился в короткометражный.



Вернуться в профессию разрешили только ради «правильного» фильма про комсомольцев «Трижды воскресший». После него начальство киностудии Леонида Гайдая простило, но этот фильм режиссер впоследствии старался не упоминать.



Кадр из фильма «Трижды воскресший».



Во ВГИКе Гайдай познакомился со студенткой актерского факультета Ниной Гребешковой. Она стала его женой — первой и единственной. Супруги прожили вместе сорок лет, у них родилась дочь Оксана. Ни дочь, ни внучка не пошли по их стопам — обе ушли в экономику.



Первый успех пришел к Леониду Гайдаю после короткометражных комедий «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики». В 1961 году «Пес Барбос» был снят по незатейливому фельетону в стихах, который режиссер прочитал в газете «Правда». То, что он номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля как лучший короткометражный фильм, стало для всех неожиданностью. В этой короткометражке состоялось первое появление на экране знаменитой троицы — Труса, Балбеса и Бывалого.



Через несколько лет выходят сразу три фильма, которые сделали Леонида Гайдая знаменитым, популярным и любимым режиссером советских зрителей — «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука».



В списке 20 лидеров за всю историю советского проката «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница» занимают второе и третье место, «Операция “Ы”» лишь немного отстает — у нее седьмое место.



На семнадцатом месте оказался еще один фильм Леонида Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию». Это абсолютный рекорд — ни один режиссер не занял в рейтинге сразу четыре позиции.



Леонид Гайдай любил работать с одними и теми же актерами. Чаще всего у него снимались Георгий Вицин и Виктор Уральский — актеры появились в десяти картинах режиссера. В девяти фильмах режиссер снял свою жену Нину Гребешкову. В восьми фильмах сыграл роли Сергей Филиппов, семь раз снялись у Леонида Гайдая его тезка Леонид Куравлев и Юрий Никулин. В шести фильмах появлялись Михаил Пуговкин, Михаил Кокшенов и Наталья Крачковская. Актер Александр Демьяненко снялся всего в трех работах Гайдая, но его фамилия стала ассоциироваться именно с фильмами этого режиссера.



Знаменитого Шурика режиссер писал с себя. Он хотел создать нового положительного персонажа советского кино — нелепого доброго очкарика, который совершенно не приспособлен к быту и у которого все валится из рук.



У Леонида Гайдая было две приметы. Первая: он всегда разбивал тарелку перед началом съемок, а если тарелка не разбивалась — работу откладывали. Вторая: режиссер считал, что черные кошки приносят ему удачу. Его черные талисманы появляются в фильмах «Операция “Ы”», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию».



Леонид Гайдай иногда снимался в эпизодах своих фильмов. В «Трижды воскресшем» сыграл изобретателя, в «Бриллиантовой руке» видны только его ноги — это он был пьяницей, которого Семен Горбунков обнаружил в подворотне, в «Двенадцати стульях» сыграл архивариуса Варфоломея Коробейникова. Последняя роль была в его же последнем фильме — «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», где он появился в образе спятившего игрока казино.

В 2012 году в Иркутске установлен памятник Леониду Гайдаю. Он входит в целую скульптурную композицию — стоит троица Трус, Балбес и Бывалый, а рядом на режиссерском стуле сидит Леонид Гайдай, у ног которого примостился Пес Барбос с динамитной шашкой в зубах. Еще один памятник легендарному комедиографу стоит в городе Свободный — на родине режиссера.