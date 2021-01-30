«  
  »

Ольга Бузова заявила, что больше не доверяет мужчинам

В сети продолжают комментировать расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Общественность разделилась на два лагеря: одни считают, что через некоторое время знаменитости вновь сойдутся, а другие уверяют, что Ольга никогда не простит измены.

Поклонники Бузовой поддерживают ее в социальных сетях. Каждый пост певицы сопровождается комментариями от читателей. Недавно одна из поклонниц поинтересовалась у Ольги, как же теперь доверять мужчинам.

 «Жалко ее по-человечески! Цветы, подарки, люди вокруг… А счастье, счастье-то где? Очень жаль, что так получилось у вас с этим парнем. Не знаю, как после всего можно доверять мужскому полу»— пишет поклонница.

Похоже, Ольгу задело это сообщение. Певица решила на него ответить.

«Никак»— написала Бузова, добавив плачущий смайл.

Напомним, в свой день рождения Ольга заявила, что всю жизнь доверяет не тем людям.

«Я бы хотела бы оставаться в розовых очках, потому что, когда ты их снимаешь, то приходит осознание того, как с тобой могут поступать. Это очень больно. Мне бы не хотелось это все знать»— сообщила Бузова.

30 января, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  