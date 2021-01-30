Ольга Бузова заявила, что больше не доверяет мужчинам

Поклонники Бузовой поддерживают ее в социальных сетях. Каждый пост певицы сопровождается комментариями от читателей. Недавно одна из поклонниц поинтересовалась у Ольги, как же теперь доверять мужчинам.

«Жалко ее по-человечески! Цветы, подарки, люди вокруг… А счастье, счастье-то где? Очень жаль, что так получилось у вас с этим парнем. Не знаю, как после всего можно доверять мужскому полу», — пишет поклонница.

Похоже, Ольгу задело это сообщение. Певица решила на него ответить.

«Никак», — написала Бузова, добавив плачущий смайл.

Напомним, в свой день рождения Ольга заявила, что всю жизнь доверяет не тем людям.

«Я бы хотела бы оставаться в розовых очках, потому что, когда ты их снимаешь, то приходит осознание того, как с тобой могут поступать. Это очень больно. Мне бы не хотелось это все знать», — сообщила Бузова.