Кардиологи предупредили о смертоносности «тихого убийцы»

Состояние апноэ означает задержку дыхания, чаще всего патологическую. При апноэ во сне легочная вентиляция прекращается в среднем на 10-30 секунд, а в тяжелых случаях может длиться 2-3 минуты, повторяясь несколько раз за час.

По данным исследователей, которых цитирует The Express, из-за апноэ в кровь выбрасывается адреналин, артериальное давление повышается. Это приводит к угрозе инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца.

Кроме того, страдающие от апноэ более подвержены снижению памяти, головной боли, депрессии, а также эректильной дисфункции и диабету.

Более раннее исследование показало, что сонное апноэ снижает игра на духовом инструменте австралийских аборигенов — диджериду.