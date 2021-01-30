Кардиологи предупредили о смертоносности «тихого убийцы»

Ночное апноэ, также известное как «тихий убийца», несет смертельную опасность, установили сотрудники Института исследования сердца (Австралия).
Состояние апноэ означает задержку дыхания, чаще всего патологическую. При апноэ во сне легочная вентиляция прекращается в среднем на 10-30 секунд, а в тяжелых случаях может длиться 2-3 минуты, повторяясь несколько раз за час.
По данным исследователей, которых цитирует The Express, из-за апноэ в кровь выбрасывается адреналин, артериальное давление повышается. Это приводит к угрозе инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца.
Кроме того, страдающие от апноэ более подвержены снижению памяти, головной боли, депрессии, а также эректильной дисфункции и диабету.
Более раннее исследование показало, что сонное апноэ снижает игра на духовом инструменте австралийских аборигенов — диджериду.
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