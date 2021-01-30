Главу одной из крупнейших госкомпаний Китая расстреляли за коррупцию и двоеженство

Экс-председатель правления крупнейшей в Китае государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Лай Сяомин был расстрелян.Как сообщает Global Times , смертную казнь топ-менеджера, в прошлом высокопоставленного чиновника Компартии и ЦБ, санкционировал суд второй ступени города Таньцзинь. Лай Сяомин был осужден и приговорен к высшей мере по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве в начале января. В течение нескольких недель Верховный суд утвердил приговор, который был приведен в исполнение. Крушение карьеры 58-летнего чиновника, который начинал службу еще при Дэн Сяопине началось в 2018 году, когда им заинтересовалась Центральная комиссия по проверке дисциплины.

Продолжавшееся два года расследование показало, что Лай Сяомин, в прошлом работавший в Народном Банке Китая и возглавлявший надзор за банковским сектором, получил в виде взяток 1,79 миллиарда юаней, а также использовал служебное положение, чтобы похитить государственные средства на 25,13 млн юаней.