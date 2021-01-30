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Бразильская рестлерша показала отличную фигуру в бикини

Бразильская рестлерша и дзюдоистка Тайнара Мело де Карвалью показала фигуру в бикини. Снимок доступен в Instagram спортсменки.

25-летняя девушка-рестлер сделала откровенный снимок и вызвала бурную реакцию подписчиков. Менее чем за три часа публикация набрала более 35 тысяч лайков.

В апреле 2020-го рестлерша покинула World Wrestling Entertainment (WWE). Карвалью оказалась вне ростера организации из-за кризиса, связанного с пандемией. Она выступала в шоу под эгидой WWE с 2016 по 2020 год. С августа того же года Карвалью выступает в All Elite Wrestling. На ринге бразильянка выступает под именем Тайнара Конти.

30 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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