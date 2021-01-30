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Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию

Член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года

Такое решение парламентарий объяснил тем, что призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру, передает Еспресо.TV со ссылкой на The Guardian .

В своей заявке на выдвижение Эйде также отметил, что BLM заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.

«Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, но также в Европе и Азии, это своего рода эскалация конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью», — подчеркнул политик.

30 января, 2021 | Category: Новости, США
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