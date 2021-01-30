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52-летняя модель поделилась пляжными снимками в бикини и поразила фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) снялась в пляжной одежде во время отдыха и порадовала поклонников. Серией снимков она поделилась на своей странице в Instagram.

51-летнюю манекенщицу запечатлели на фоне океана в красно-белом бикини с рюшами на лифе, а также кружевной жилетке. Волосы Кристенсен распущены, а на губы нанесена ярко-красная помада. Публикация набрала больше 22 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Ты все еще отлично выглядишь на снимках у воды», «Самая красивая девушка всех времен», «Очень горячо! Становишься только сногсшибательнее, как это возможно?», «Прекраснее, чем когда-либо. Должно быть, ты ведьма! В чем твой секрет?» — восхищались они.

30 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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