Журналисты опубликовали первое видео из дворца Путина

Журналисты опубликовали видео из дворца Путина. Это первый полноценный видеоматериал из комплекса зданий, который как считается, принадлежит Путину и оценочно стоит порядка 100 миллиардов рублей.

Телеграм-канал опубликовал короткое видео, сделанное, как утверждает издание, во «дворце Путина» под Геленджиком. Шестиминутный ролик содержит около четырех минут съемок из этого особняка.

Во «дворец Путина» съездил главный редактор Mash Максим Иксанов. «Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься», — говорит он. Дворец, как следует из видео, готов только снаружи. Внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений.

«Несмотря на все сложности, нам все-таки удалось первыми туда попасть», — заявил Иксанов. Как именно удалось это сделать, он не пояснил. Иксанов сказал лишь, что помог «проводник — представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет». Имя этого человека в ролике не названо.

Фонд борьбы с коррупцией ( ) 19 января 2021 года выпустил фильм «Дворец для Путина», где утверждается, что особняк на побережье Черного моря обошелся как минимум в 100 миллиардов рублей.