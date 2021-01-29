«Железный человек» создал фонд для защиты экологии

Роберт Дауни. мл. занялся поиском экологически чистых технологий для решения проблем вырубки лесов и микропластика.



Актер Роберт Дауни-младший объявил об основании фонда, направленного на развитие технологий для решения мировых экологических проблем. Об этом сообщило агентство Reuters.

Компания 55-летнего Дауни FootPrint Coalition, основанная в 2019 году уже инвестировала в проекты Ynsect по разведению червей и Cloud Paper по производству бамбуковой туалетной бумаги.

Теперь актер решил заняться поисками технологий для решения таких проблем, как вырубка лесов и микропластик, «мобилизуя больше людей и привлекая больше капитала».

Фонд Роберта Дауни-младшего будет взимать ежеквартальную абонентскую плату в размере пяти тысяч долларов и минимальную годовую подписку.

Звезда Мстителей планирует инвестировать в продовольственные и сельскохозяйственные технологии, товары народного потребления и услуги, ориентированные на устойчивое развитие, энергетику и транспорт.

Он также намерен вкладвать деньги в промышленные технологии, образование, средства массовой информации и передовые экологические решения.