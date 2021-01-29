Внук Жака Ива Кусто работает над созданием подводной версии МКС

Фабьен Кусто, внук выдающегося ученого-океанолога Жака Ива Кусто, как и его дед посвятил свою жизнь исследованиям океанских глубин: уже в 4 года он впервые нырнул с аквалангом (который, к слову, изобрел как раз Жак Ив Кусто). Сегодня Фабьену 52 года.



Один из последних его проектов – месячная исследовательская миссия на борту американской подводной лаборатории «Водолей» на глубине 19 метров у берегов Флориды в 2013 году.

Тогда, семь лет назад, Фабьен остался недоволен своим подводным жильем, поэтому сегодня совместно с дизайнером Ивом Бехаром он работает над созданием самой большой лаборатории. Она названа в честь морского бога Протея. По замыслу создателей, она сможет опускаться на глубину более 100 метров.

«Протей» будет представлять собой спиральную двухэтажную конструкцию на сваях, способную подстраиваться под профиль морского дна. Источниками энергии для станции станут ветер, солнце и преобразованная тепловая энергия океана. К основному модулю «Протея» будет примыкать ряд капсул, где будут находиться лаборатории, медицинские отсеки, системы жизнеобеспечения, зоны отдыха и склады.

Самым крупный отсек – «Лунный бассейн» – имеет отверстие в полу, к которому будут причаливать подводные аппараты. Там же разместится первый в мире подводный овощной сад и оборудование для видеосъемки.

В случае успешной реализации проекта, «Протей» обретет свое первое пристанище у побережья острова Кюрасао в Карибском море на глубине 17 метров. «Подводная МКС» будет доступна для посещения дайверами, там они смогут находиться продолжительное время, не подвергаясь длительной декомпрессии при каждом подъеме.

Фабьен Кусто также обещает организовывать регулярные прямые онлайн-трансляции, в которых будет рассказывать о своих исследованиях.