«  
  »

В США начали расследование против SpaceX из-за «возможной дискриминации»

Министерство юстиции США начало расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за «возможной дискриминации» при рекрутинге новых сотрудников

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.

В мае прошлого года американское правоохранительное ведомство получило от гражданина другой страны дискриминационную жалобу, в которой утверждалось, что компания SpaceX не взяла его на работу на основе того, что он не является гражданином США.

Минюст направил в компанию Маска запрос предоставить прокурорам все документы, связанные с этим вопросом, однако в SpaceX им отказали.

Теперь Минюст хочет в судебном порядке заставить компанию Маска передать все релевантные документы.

В SpaceX пока не прокомментировали новость.

Ранее Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении компании Tesla после заявлений главы компании Илона Маска о возможности выкупа ее акций и вывода с биржи.

29 января, 2021 | Category: Новости, США
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  