Ученые смогли управлять живой мышью через приложение со смартфона

Корейские учёные вживили лабораторной мыши новый мозговой имплант, который позволил управлять животным с помощью смартфона.

Исследователи смогли в реальном времени влиять на поведение мыши, которой вкололи кокаин.

Во время эксперимента исследователи заблокировали поведение после употребления кокаина с помощью приложения на смартфоне — для этого они предварительно вкололи лабораторной мыши кокаин. Однако учёные утверждают, что технология в основе чипа пригодится и для других целей — её можно использовать в любом виде имплантов и медицинских устройств.

По словам исследователей, одно из главных преимуществ нового нейроимпланта — возможность беспроводной зарядки. Это позволит не прибегать к хирургическим операциям в случае разрядки, а также даст пациентам возможность чувствовать себя более естественно без контактов и проводов на теле.

«Это устройство устраняет необходимость в дополнительных болезненных операциях по замене батареи в импланте, позволяя добиться бесшовной нейромодуляции на постоянной основе.», Джэ-Вонг Чжон, глава исследовательской группы

У технологии есть и другое преимущество — она позволяет улучшить качество исследований на животных. Без возможностей удалённого управления и беспроводной зарядки учёным приходилось подключать чипы к внешней электронике и питанию, а животных ограничивали в движениях, чтобы они ничего не повредили.