Твит Илона Маска помог биткоину взлететь в цене

Стоимость биткоина, самой дорогой и популярной криптовалюты в мире, подскочила сегодня более чем на 11%, добравшись на пике до $37,204 тыс.

Позже рост курса ослаб, и, к 12:19, биткоин подорожал на 7,8% до $36,126 тыс., сообщает портал CoinDesk.

Еще вчера цена этой криптовалюты падала более чем на 10%.

Рост стоимости биткоина пошел после твита главы Tesla и SpaceX Илона Маска. Он разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хештег первой криптовалюты. Одновременно с этим миллиардер написал «это было неизбежно», отмечает РБК.

«Оглядываясь назад [мы понимаем, что] это было неизбежно», — признал бизнесмен. Сразу после сообщения Маска биткоин начал дорожать.

В целом, полагает эксперт по финансам CEX.IO Broker Александр Янюк, «участники рынка будут внимательно следить за ценой закрытия января, чтобы скорректировать свои портфели по цифровым активам».

Добавим, что биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в $20,042 тыс., державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. В пятницу, 8 января, биткоин установил очередной исторический рекорд в $41,950 тыс., после чего резко откатился вниз.