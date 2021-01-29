Съемки фильма «Тор 4» стартовали: Тайка Вайтити показал первые фото

В Австралии стартовали съемки фильма «Тор 4: Любовь и гром» по комиксам Marvel.
Об этом в Instagram сообщил режиссер картины Тайка Вайтити, снявший также одну из самых ярких картин киновселенной Marvel «Тор: Рагнарек».
Постановщик также опубликовал несколько фотографий специальной церемонии коренных австралийцев, приветствовавших актеров и съемочную группу в своей стране.
В церемонии приняли участие представители коренных народов Австралии из племени Гадигал и Бидиагал, исполнившие ритуальные танцы. На фото также можно увидеть исполнителя главной роли Криса Хемсворта.
Вайтити призвал всех режиссеров привлекать к своим проектам представителей коренных народов.
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