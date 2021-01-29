Бывший агент КГБ заявил о вербовке Трампа КГБ 40 лет назад Норвежский пенсионный фонд отказался от инвестиций в нефть и газ из-за упадка мировой отрасли » Съемки фильма «Тор 4» стартовали: Тайка Вайтити показал первые фото В Австралии стартовали съемки фильма «Тор 4: Любовь и гром» по комиксам Marvel. Об этом в Instagram сообщил режиссер картины Тайка Вайтити, снявший также одну из самых ярких картин киновселенной Marvel «Тор: Рагнарек». Постановщик также опубликовал несколько фотографий специальной церемонии коренных австралийцев, приветствовавших актеров и съемочную группу в своей стране. В церемонии приняли участие представители коренных народов Австралии из племени Гадигал и Бидиагал, исполнившие ритуальные танцы. На фото также можно увидеть исполнителя главной роли Криса Хемсворта. Вайтити призвал всех режиссеров привлекать к своим проектам представителей коренных народов.