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Съемки фильма «Тор 4» стартовали: Тайка Вайтити показал первые фото

Съемки фильма "Тор 4" стартовали: Тайка Вайтити показал фото с Крисом Хемсвортом

В Австралии стартовали съемки фильма «Тор 4: Любовь и гром» по комиксам Marvel.

Об этом в Instagram сообщил режиссер картины Тайка Вайтити, снявший также одну из самых ярких картин киновселенной Marvel «Тор: Рагнарек».

Постановщик также опубликовал несколько фотографий специальной церемонии коренных австралийцев, приветствовавших актеров и съемочную группу в своей стране.

В церемонии приняли участие представители коренных народов Австралии из племени Гадигал и Бидиагал, исполнившие ритуальные танцы. На фото также можно увидеть исполнителя главной роли Криса Хемсворта.

Вайтити призвал всех режиссеров привлекать к своим проектам представителей коренных народов.

29 января, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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