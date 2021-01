Дженнифер Энистон показала новую прическу и омолодилась Журналисты опубликовали первое видео из дворца Путина » Секс-скандал вокруг Арми Хаммера: его коллеги снимают фильм о «любви каннибалов» История с Арми Хаммером и его скандальными переписками о каннибализме и БДСМ-практиках в последние дни и без того будоражила сеть, но, кажется, жизнь в очередной раз доказывает, что именно она лучший драматург, и добавляет в этот сюжет неожиданный поворот. Сегодня стало известно, что бывшие коллеги Арми Хаммера по фильму «Зови меня свои именем», режиссер картины Лука Гуаданьино и актер Тимоти Шаламе, готовятся к съемкам новой картины Bones and All, темой которой станет… любовь каннибалов! Тимоти Шаламе и Арми Хаммер Фильм основан на новелле Камиль ДеАнджелис и рассказывает о девушке, которая ищет отца, которого никогда не встречала, пытаясь понять, почему у нее есть желание убить и съесть людей, которые ее любят. Арми Хаммера участвовать в этом не позвали. А он, напомним, в одной из переписок, где делился своими фантазиями, назвал себя «100%-ным каннибалом». Хотя работа над проектом, судя по всему, началась до скандала с Хаммером, пользователи сети нашли эту параллель между кино и жизнью весьма сюрреалистичной. Особенно с учетом того совпадения, что за такой сюжет взялись те, кто не так давно работал с Хаммером. Напомним, что в фильме «Зови меня своим именем» рассказывалось о романтических отношениях 17-летнего Элио (его сыграл Шаламе) с 24-летним аспирантом его отца-профессора. Мог бы немного попридержать «историю любви каннибалов». Как Лука чувствует происходящее! Как они могут снимать это без Арми? — написали пользователи сети. Обратила внимание на новость и бывшая жена Хаммера Элизабет Чэмберс. Она оставила комментарий под постом портала Just Jared.





Просто нет слов, — кратко выразилась Элизабет. За несколько часов ее комментарий набрал почти три тысячи лайков. Напомним, что Арми Хаммер стал постоянным героем новостей после того, как в сети были опубликованы его БДСМ-переписки с любовницами. Несколько девушек затем пожаловались на то, что во время сексуальных практик Арми жестоко обращался с ними, игнорируя стоп-слова, а также делился странными и пугающими фантазиями. Одна из бывших любовниц актера, модель Пейдж Лоренц, недавно подробно рассказала про отношения с актером.