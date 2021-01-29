Норвежский пенсионный фонд отказался от инвестиций в нефть и газ из-за упадка мировой отрасли

Государственный пенсионный фонд Норвегии продал все свои активы, связанные с нефтью и газом, сообщает Bloomberg.

Такое решение было принято после того, как по итогам 2020 года акции нефтегазовых компаний принесли фонду убыток в 10 миллиардов долларов. При этом суммарно, за счет всех активов, фонд заработал 122 миллиарда долларов, что стало вторым результатом за всю его историю. Наибольший вклад в эти доходы внес рост акций высокотехнологичных компаний, усилившийся на фоне пандемии коронавируса.

Руководство фонда еще несколько лет назад заявляло о намерении перестать инвестировать в нефтяные и газовые компании, сочтя, что в ближайшем будущем с развитием альтернативных источников энергии эта отрасль придет в упадок.