IKEA придумала новую мебель для геймеров

Разработчики придумали для любителей игр более 30 новых продуктов, включая специальные столы, стулья, системы для хранения вещей и аксессуары. По планам, товары поступят в большинство магазинов компании осенью 2021 года. Так, покупатели смогут приобрести стулья с высокими изголовьями, держатели для телефона и стаканов, а также столы с отверстиями для проводов и лампы. В качестве основных цветов разработчики выбрали черный и белый.

Оказалось, что специалисты работали над коллекцией в шанхайском офисе IKEA в сотрудничестве с профессиональными геймерами и любителями. Они отметили, что таким способом хотели лучше понять потребности пользователей и создать в их домах комфортное место для игр.