Разработчики Cyberpunk 2077 просят игроков прекратить заниматься сексом с Кеану Ривзом » Глава Mash, которого пустили во дворец Путина, живет в доме управделами президента и работает на АП РФ Сегодня главный редактор, директор и совладелец издания Mash Максим Иксанов выпустил репортаж из дворца Путина. Иксанова пустили внутрь и проводили по всем залам. Хотя в фильме Навального изначально утверждалось, что в здании проходит ремонт, Иксанов преподносит пустые комнаты дворца как свидетельство его недостроенности (в действительности существует множество фото и других свидетельств того, что дворец был достроен уже 10 лет назад и им активно пользовались). Однако необъективность Иксанова объясняется просто: он сам имеет непосредственное отношение к Администрации президента. Так, например, из утечки «цифровых пропусков» прошлого года выясняется, что он получал разрешение на передвижение по Москве из АП: Также The Insider выяснил, что Иксанов проживает в доме на улице Трехгорный Вал, принадлежащем управделами президента. Среди известных жителей дома — вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, семья экс-руководителя Администрации президента Сергея Иванова и сыновья премьера Михаила Мишустина. 138-метровая квартира оформлена на отца главы Mash Тахира Иксанова — экс-директора Большого театра (выписка из Росреестра есть в распоряжении The Insider). Тахир Иксанов (слева) и Владимир Путин (2001) Максим Иксанов владеет долями в ООО «Изюм», ООО «МЭШ» и ООО «МЭШ регионы». Годовая выручка Mash — около 120 млн рублей. В число учредителей ООО «МЭШ» (основной проект — Telegram-канал) Иксанов вошел в 2019 году. Канал был основан бывшим заместителем главного редактора Life Никитой Могутиным (сейчас — «База»). В апреле 2018 года прокремлевский медиаменеджер Арам Габрелянов продал свою долю в Mash Могутину, но она находилась в залоге у Габрелянова по договору займа. В сентябре 2018 года Могутин отказался от своей доли и покинул проект. До приобретения ее Иксановым доля находилась на балансе самой компании. Иксанов родился в 1983 году в Ленинграде. Работал преимущественно в государственных СМИ: на телеканале «Россия», НТВ и «Москва 24». По информации The Insider, ему принадлежит автомобиль Porsche Cayenne, приобретенный за 6,8 млн рублей. У Иксанова есть сестра Арина, руководившая секретариатом бывшего вице-спикера Госдумы Николая Левичева. Левичев во время выборов мэра Москвы в 2013 году прославился тем, что участвовал в выпиливании двери в квартире сторонников Навального. Иксанов не ответил на телефонные звонки The Insider. Письменное сообщение с вопросом, является или являлся ли он когда-либо сотрудником АП, Иксанов прочитал, но ответа также не последовало. https://theins.ru/news/238950