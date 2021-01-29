Европейская космическая «Клешня» очистит орбиту от «мертвых» спутников

Космический уборщик мусора появится в результате партнерского соглашения между Европейским космическим агентством (ESA) и компанией ClearSpace из Швейцарии. Сумма контракта составляет 68 млн долларов. Результатом сотрудничества станет первый в истории Земли космический аппарат, целью которого станет сбор накопившегося за недолгую космическую эру мусора, в виде обломков искусственных спутников или аппаратов, утративших управление. Символичным стало и название будущего орбитального уборщика — Claw (Клешня).



На сегодняшний день на орбите Земли находится около 2,8 тысяч работоспособных и 3 тысячи отслуживших свой срок спутников. Кроме того на орбите вращается огромное количество обломков космических аппаратов — только крупных осколков с диаметром свыше 100 мм, здесь находится свыше 900 тысяч. Главной задачей очистителя орбиты «Клешни» станет уничтожение самых габаритных неработоспособных орбитальных искусственных объектов. Для этого аппарат будет «сталкивать» «мертвые» спутники с орбиты и направлять их в верхние слои атмосферы, где они должны разрушиться и сгореть.

Первой «жертвой» космического мусорщика станет вторичный адаптер полезной нагрузки ракеты ESA Vega, под названием VESPA имеющий внушительную массу в 112 кг и находящийся на орбите с 2013 года. Инженеры стартапа ClearSpace создали видеодемонстрацию процесса изменения «Клешней» траектории полета.

Согласно планам проекта старт первого космического уборщика ClearSpace-1 намечен на 2025 год. Для успешного завершения подготовки к полету в настоящее время партнеры ведут поиск дополнительного финансирования. Наличие огромного количества мусора на орбите и постоянно увеличивающееся количество запускаемых с Земли новых аппаратов, делает этот проект долгосрочным, работающим на постоянной основе.