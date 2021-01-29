Дженнифер Энистон показала новую прическу и омолодилась

На размещенном в сети кадре 51-летняя знаменитость запечатлена вместе со своим стилистом Крисом Макмилланом (Chris Mcmillan). Актриса продемонстрировала свое окрашивание в оттенке блонд с платиновыми вкраплениями. На ее лицо нанесен макияж в естественных тонах. «Итак, мы вернулись», — подписала она пост, намекнув на продолжение съемок телесериала «Утреннее шоу», в котором Энистон играет одну из главных ролей.

Публикация набрала больше 4,1 миллиона лайков и порадовала фанатов звезды. «Самая прекрасная!», «Ты сногсшибательна! Не могу дождаться!», «И как тебе до сих пор 25 лет?», «Я влюблена в твои стрижку и цвет волос, они на тебе отлично смотрятся!», «Спасибо, что предоставляешь идеи для причесок!» — писали они в комментариях.